Берлин, , 14:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая в Берлине на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции заявил, что ВСУ не наносят ударов по территории России.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не атакуем российскую территорию, мы освобождаем нашу законную землю. Мы в этом (в атаках на территорию России — ред.) не заинтересованы. У нас нет на это времени, нет на это сил и нет на это оружия», — сказал он.

Под «своей территорией» киевский лидер подразумевает Украину в границах 1991 года — с Крымом и регионами, вышедшими из состава этой страны в 2014–2022 годах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Удары по этим «своим» территориям в Киеве считают обоснованными.

Днём ранее, 13 мая, в эфире итальянского телевидения президент Украины также повторно отверг причастность ВСУ к попыткам беспилотных летательных аппаратов атаковать Кремль.

Ранее The Washington Post со ссылкой на попавшие в социальные сети данные Пентагона сообщила, что президент Украины намеревался получить «рычаги влияния» на Москву через оккупацию приграничных российских сёл и подрыв нефтепровода «Дружба». Такие предложения он делал «за закрытыми дверями» в общении со своими помощниками, сказано в публикации.

13 мая в ходе визита в Рим президент Украины заявил, что Киев не нуждается в посредниках, включая и папу Франциска, который предлагал свою помощь для организации мирных переговоров. В Киеве намерены получить больше оружия от западных стран и освободить «свою» территорию силой, а их «мирный план» предполагает передачу Украине регионов, вышедших из её состава в 2014–2022 годах.

В Кремле и МИД России ранее отмечали, что мирные переговоры с Киевом могут начаться, если Киевом будут выполнены все требования, поставленные в ходе специальной военной операции, и при условии признания выхода указанных регионов из состава Украины и их возвращения в состав России. В противном случае проведение спецоперации будет продолжаться.