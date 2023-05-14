Москва, 14 мая, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Тренерские штабы футбольных клубов «Локомотив» и «Крылья Советов» обнародовали составы на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Стоп-кадр трансляции Дзюба

Встреча состоится на стадионе «Самара Арена». Начало матча запланировано на 14:00 мск. Команду арбиторов возглавит Артём Любимов.

В состав «Крыльев Советов» вошли: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Зуев, Бабкин, Витюгов, Гарре, Цыпченко, Шитов, а в состав «Локоматива» — Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Погостнов, Баринов, Жемалетдинов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано.

Уточняется, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба пропустит встречу из-за повреждения, полученного в матче пошлого тура с «Сочи». Полузащитник москвичей Денис Глушаков остался в запасе.

«Локомотив» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России (35 очков), «Крылья Советов» — 12-е место (25 очков).

Как сообщало ИА REGNUM, московский футбольный клуб «Торпедо» 13 мая в матче 27-го тура Российской премьер-лиги проиграл ЦСКА со счётом 0:3 и лишился шансов на сохранение места в высшем дивизионе.

После этой игры ЦСКА остался на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ с 54 очками. Следующую игру команда проведёт против «Спартака», конкурента за место в первой тройке.