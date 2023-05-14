Берлин, , 14:08 — REGNUM Киев ведёт работу над созданием «истребительной коалиции». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 14 мая сообщило издание bfm.ru.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина

Он пояснил, что 5Украина создаёт объединение из государств, которые готовы передать ВСУ современные западные самолёты.

По информации СМИ, президент Украины дал понять, что его стране нужно больше оружия, поэтому он работает над созданием этой коалиции, чтобы его государство наконец-то начало снабжаться современными истребителями.

Как передавало ИА REGNUM, Германия намерена в ближайшие месяцы направить в помощь Украине военную технику на €2,7 млрд, включая танки Leopard и БМП Marder. По информации СМИ, крупную партию военной техники киевский режим получит «в ближайшие недели и месяцы». Это 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы.