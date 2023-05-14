Минобороны: полковники Макаров и Бровко погибли при отражении атак ВСУ

Москва, , 14:01 — REGNUM В ДНР во время отражения атак ВСУ погибли полковники российской армии Вячеслав Макаров и Евгений Бровко. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Макаров руководил боем южнее населённого пункта Красное в ДНР. Под его командованием подразделения 4-й мотострелковой бригады ВС РФ отразили атаки ВСУ, уничтожив 200 украинских военных, три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля.

«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — сказал Конашенков.

На другом участке отражения атак противника погиб заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко, который руководил действиями личного состава.

«В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения», — сообщил Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска отразили все атаки украинских подразделений на соледаро-артёмовском направлении и не допустили прорывов обороны. Военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии ВС России проявили мужество и героизм при отражении атак противника.

Восточнее Богдановки в ДНР российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ, уничтожив семь танков, 11 боевых машин пехоты и более 50 военных ВСУ.