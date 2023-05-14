Москва, 14 мая, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В ДНР во время отражения атак ВСУ погибли полковники российской армии Вячеслав Макаров и Евгений Бровко, их подразделения не допустили прорыва российской обороны украинскими военными. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Макаров руководил боем южнее населённого пункта Красное в ДНР. Под его командованием подразделения 4-й мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса ВС РФ отразили атаки ВСУ, уничтожив 200 украинских военных, три танка, четыре БМП и два бронеавтомобиля.

«В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя», — сказал Конашенков.

На другом участке отражения атак противника погиб заместитель командира Армейского корпуса по военно-политической работе Евгений Бровко, который руководил действиями личного состава.

Бойцы 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады отразили шесть атак восточнее Богдановки в ДНР, в которых были задействованы более 100 украинских военных, семь танков и 14 боевых машин пехоты. Они уничтожили семь танков, 11 БМП и более 50 человек.

«В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения», — сообщил Конашенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска отразили все атаки украинских подразделений на соледаро-артёмовском направлении и не допустили прорывов обороны. Военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-й мотострелковой дивизии ВС России проявили мужество и героизм при отражении атак противника. Атаки ВСУ успеха не имели: рубеж южнее Артёмовска был удержан, огневой контроль над трассой Артёмовск — Константиновка сохранён.

Ранее полковник Макаров и его бойцы сражались на сватово-кременском направлении. О них снимал сюжет журналист Владимир Соловьёв, который рассказал, что, приняв командование бригадой, полковник первым делом отправился на позиции своего подразделения на линии боевого соприкосновения. Солдаты поначалу не поверили, что это их комбриг — они не ожидали увидеть его непосредственно на позициях.