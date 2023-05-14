Анкара, 14 мая, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раздал деньги на избирательном участке после того, как проголосовал на президентских и парламентских выборах, сообщают 14 мая местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эврика!

Отмечается, что действия главы турецкого государства не будут считаться подкупом, поскольку деньги раздавались детям. Также Эрдоган на выходе с избирательного участка чуть менее получаса общался с избирателями.

14 мая в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Два основных кандидата на президентских выборах — Эрдоган и лидер оппозиционного альянса Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган после голосования на своём избирательном участке отметил, что выборы, по его данным, проходят без нарушений. С аналогичным заявлением выступили в ЦИК Турции.

Социологи полагают, что на президентских выборах вероятен второй тур. По данным опросов, Кылычдароглу готовы поддержать чуть менее 50% избирателей, Эрдогана — около 43-45%. Если первый тур не выявит победителя, второй будет проведён 28 мая.

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Накануне голосования обе стороны обвинили зарубежные страны в попытке вмешательства в выборы: Кылычдароглу — Россию, представители партии Эрдогана — США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдвинутые Кылычдароглу обвинения не имеют под собой никаких оснований.

В то же время представители турецкой оппозиции заявили о желании улучшать отношения с Россией. Заместитель главы партии Кылычдароглу Огуз Салыджы отметил, что в случае победы на выборах новые власти будут стремиться к хорошим отношениям со всеми соседями и что «некоторые проблемы» в отношениях с Россией могут быть решены.