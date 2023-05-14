Берлин, 14 мая, 2023, 13:55 — ИА Регнум. Германия вместе со своими партнёрами будет стараться привлечь Россию к ответу за действия на Украине, заявил 14 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

«Вместе с нашими партнёрами мы выступаем за то, чтобы Россия была привлечена к ответу», — сказал Шольц, слова которого передаёт ТАСС.

Канцлер отметил «огромные геополитические последствия» конфликта на Украине. Он напомнил, что Германия приняла более 1 млн украинских беженцев.

Ранее сообщалось, что офис канцлера Германии встретил президента Украины в Берлине с военными почестями, его приветствовал взвод солдат.

Чуть ранее 14 мая главу киевского режима принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А 13 мая он посетил Рим и Ватикан. После встречи с папой Римским Франциском президент Украины сделал ряд заявлений. Он отметил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией, а также заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.