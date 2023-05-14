Exxpress: президент Украины нарушил правила этикета на встрече с папой Римским

Ватикан, , 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой Римским Франциском нарушил несколько правил этикета. Об этом написало издание Exxpress.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, президент Украины не пропустил понтифика перед собой, когда входил в его кабинет.

Кроме этого, когда глава католической церкви все ещё стоял, глава киевского режима уже сидел в кресле и не поднялся, даже когда один из советников папы пожимал ему руку, написал автор.

Он также отметил, что на встрече президент Украины был одет в обычный свитер.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля пользователи социальной сети Twitter выразили негодование из-за внешнего вида президента Украины на приеме у короля Британии Карла III, к которому украинский президент пришёл в мятых штанах и толстовке. Они отметили, что в ходе официальных визитов необходимо соблюдать дресс-код. Часть пользователей назвали поведение Зеленского неуважением к британскому монарху и его оскорблением.

В мае 2022 года на торгах в Лондоне были проданы кофта президента Украины и керамический петух, подаренный бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону.