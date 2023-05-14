Москва, 14 мая, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике украинский истребитель Су-27, сообщил 14 мая официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Vitaly V. Kuzmin Су-27

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Конашенков также добавил, что средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее истребительная авиация ВКС России сбила наносивший ракетный удар по Луганску самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.