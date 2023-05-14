Брянск, , 13:42 — REGNUM Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что российские самолёты и вертолёты в Брянской области 13 мая сбила не Украина, а сама Россия. Об этом 14 мая сообщило украинское издание «Страна. ua».

Су-35 Dmitry Terekhov

«И вс`ё это произошло силами российской ПВО», — приводит СМИ его слова.

Как передавало ИА REGNUM, в Брянской области потерпела крушение авиагруппа из двух вертолётов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России. По данным СМИ, боевые машины могли быть сбиты. Официальной информации от Министерства обороны России пока не поступало.

12 мая Министерство обороны РФ опровергло информацию, которая распространялась некоторыми Telegram-каналами, о прорывах ВСУ обороны на участках линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации и заявило, что ситуация на фронте находится под контролем России.

В ведомстве уточнили, что на купянском направлении активности киевской армии нет, а за прошедшие сутки российским бойцам удалось выявить и пресечь деятельность трёх групп диверсантов ВСУ.

На краснолиманском направлении в районе Кременной и Червоной Дибровы были отражены две атаки украинских тактических групп.

Аналогичная картина складывается и на других направлениях фронта. Под Донецком ВСУ три раза за сутки пытались провести разведку боем, а также восемь раз атаковали российские укрепления. Их действия были блокированы.

В Минобороны уточнили, что на западе Артёмовска российские штурмовые отряды при поддержке авиации и артиллерии продолжают продвижение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политические элиты США и ЕС используют информационно-коммуникационные технологии не для информирования, а для провокаций и пропаганды, причём совершенно не считаются с нормами тех или иных обществ.

В феврале 2023 года Захарова заявила, что создание в ЕС центра борьбы с дезинформацией подобно действиям «лис, охраняющих кур». Когда НАТО берётся за борьбу с дезинформацией, это смешно на фоне огромного числа недостоверных сообщений, которые распространяются по каналам структур альянса, отметила она.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль. Он с уверенностью заявил в прямом эфире телеканала, что «это точно не наш дрон». При этом глава киевского режима подчеркнул, что если бы БПЛА на Кремль запустила Украина, он бы признался в этом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 мая заявил, что недавняя атака на резиденцию президента России Владимира Путина беспилотниками «возмутительна» и приравнивает Украину к государствам — спонсорам терроризма.

По словам Пескова, атаку беспилотников ВСУ на Кремль можно расценивать как «попытку террористического акта против главы российского государства».

«Это совершенно возмутительная и неприемлемая террористическая активность. Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам — спонсорам терроризма. Даже не юридически, а фактически», — выразил позицию пресс-секретарь президента России.

В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА были выведены из строя силами РЭБ и рухнули, не причинив ущерба.