Замкомандира армейского корпуса ВС России героически погиб при отражении атаки ВСУ в Артёмовске

Москва, , 13:17 — REGNUM Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко героически погиб при отражении атаки ВСУ в Артёмовске, сообщили 14 мая в Минобороны РФ.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в ведомстве сообщили, что в районе Красного в результате полученных ранений скончался во время эвакуации командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров.

Конашенков 14 мая сообщил также, что ВС России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации и складам боеприпасов и военной техники ВСУ в Тернополе и Петропавловке (Днепропетровская область). Все назначенные цели были поражены.

ВСУ в минувшие сутки предпринимали массовые попытки прорыва обороны ВС России севернее и южнее Артёмовска, все атаки были отражены, прорывов обороны допущено не было. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжали вести бои за западные кварталы Артёмовска, сказал официальный представитель Минобороны.

Также были отражены и атаки ВСУ на соледаро-артёмовском направлении, а также на других территориях ДНР. Потери ВСУ на соледаро-артёмовском направлении составили более 400 человек, сказал Конашенков. Отличившиеся военные ВС России получили боевые ордена и награды на боевых позициях, добавил он.