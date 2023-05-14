СК РФ начал проверку после вынужденной посадки вертолёта Ми-8 в Иркутской области

Иркутск, , 13:25 — REGNUM Иркутские следователи приступили к проведению доследственной проверки по факту вынужденной посадки вертолёта Ми-8 в Боханском районе. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл вчера вечером, 13 мая. Сперва в Сети появилась информация, что борт санавиации совершил аварийную посадку в поле недалеко от населённого пункта Захаровская из-за повреждения правого двигателя. Позднее источник «ИрСити» опроверг эти данные, добавив, что воздушное судно посадили из-за погодных условий.

В ведомстве подтвердили, что вертолёт «совершил вынужденную посадку в связи с неблагоприятными метеоусловиями». Уточняется, что судно, на борту которого находилось семь пассажиров, включая детей и членов экипажа, приземлилось благополучно, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Министерстве обороны России сообщили, что в Крыму при выполнении учебно-тренировочного полёта упал военный вертолёт Ми-28. Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в 15:42 мск в Джанкойском районе. Полёт выполнялся без боекомплекта. Оба лётчика погибли. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.