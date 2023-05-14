Лондон, 14 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Более 1,5 тыс. британских военных примут участие в ежегодных учениях НАТО Spring Storm в Эстонии. Об этом 14 мая заявили в минобороны Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Всего в учениях, которые будут проходить в ближайшие две недели, задействуют около 14 тыс. военнослужащих из разных стран НАТО.

Планируется, что военные отработают манёвры по штурму траншей и проведению разведывательных операций. Также будут продемонстрированы навыки общевойскового боя с участием бронетехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Литве начались двухнедельные международные учения «Железный волк» с участием сводного батальона НАТО передового базирования, они продлятся две недели. В них участвуют 3500 военных из 11 стран НАТО, около 600 единиц военной техники.