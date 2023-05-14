Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Производство пшеницы на Украине в 2023 году снизится на 21%, следует из отчёта министерства сельского хозяйства США.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным министерства, на Украине ожидается снижение производства пшеницы до 16,5 млн т в год. В 2022 году этот показатель достигал 20,9 млн т.

Кроме того, считает в американском минсельхозе, следует ожидать падения и экспорта пшеницы с Украины на 33% (с 15 до 10 млн т).

Кроме снижения производства пшеницы, ожидается также падение показателей производства и других зерновых культур на 16%, говорится в отчёте, опубликованном на сайте министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС 28 апреля одобрил решение Словакии, Польши, Венгрии, Болгарии и Румынии об ограничении экспорта украинского зерна. Минсельхоз Словакии заказал в ЕС анализ пшеницы, который выявил повышенное содержание пестицидов. Это подтвердилось и при повторном исследовании.