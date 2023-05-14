Донецк, 14 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. 50 снарядов за минувшие 1,5 часа выпустили ВСУ в ходе обстрела жилых кварталов города Донецка. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Так, в 11:20 по Куйбышевскому району Донецка со стороны ВСУ было выпущено 8 снарядов калибром 155 мм, в 11:30 под обстрел ВСУ попали Куйбышевский и Киевский районы города — было выпущено 6 снарядов этим же калибром.

В 11:40 украинские военнослужащие вновь обстреляли Куйбышевский район города, выпустив 7 снарядов. 11:50 Киевский район был обстрелян 5 снарядами 155 мм. В 11:55 был зафиксирован прилёт Куйбышевском районе — 5 снарядов калибром 155 мм. В 12:10 по этому же району ВСУ выпустили еще 9 снарядов. В 12:30 ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы города, выпустив 5 снарядов. В 12:45 был обстрелян Петровский район, по нему ВСУ выпустили 5 снарядов.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 мая в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранения получили три мирных жителя. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что днём 13 мая ВСУ четыре раза за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм.