В Минобороны сообщили об ударе по пунктам дислокации и складам ВСУ в Тернополе и Петропавловке

Москва, , 12:59 — REGNUM Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники и пунктам дислокации ВСУ в районе Тернополя, а также в районе Петропавловки Днепропетровской области, сообщили 14 мая в Минобороны РФ.

«Вооружёнными силами Российской Федерации в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран», — сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, добавил он.

В ночь на 14 мая воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. Сообщалось о мощных взрывах в Тернополе, временно оккупированном Херсоне, Киеве и Харькове. Власти Тернопольской области подтвердили «прилёт», заявив, что удар пришёлся в промзону.

Конашенков 14 мая сообщил также, что ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва обороны ВС России севернее и южнее Артёмовска, но все атаки были отражены, прорывов обороны допущено не было. Штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают бои за западные кварталы Артёмовска, сказал он.

Также были отражены и все атаки ВСУ на соледаро-артёмовском направлении, а также на других территориях ДНР. Потери ВСУ на соледаро-артёмовском направлении составили более 400 человек убитыми и ранеными, сказал Конашенков. Отличившиеся военные ВС России получили боевые ордена и награды непосредственно на боевых позициях, добавил он.