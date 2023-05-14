ДТЭК: для восстановления тепловой генерации на Украине необходимо почти $150 млн

Киев, , 12:59 — REGNUM На Украине повреждено до 75% тепловой генерации, на её восстановление нужно почти 150 млн долларов, сообщил 14 мая в эфире телеканала «Рада» исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.

Энергетика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас 75% тепловой генерации повреждено, необходимо 5,5 млрд гривен (почти 150 млн долларов)», — сказал он, отменив, что эти средства пойдут на ремонт девяти энергоблоков мощностью 1,5 Гигаватт (Гвт).

Так, по его словам, на Украине в ремонте нуждаются 12 тыс. километров электропередачи и почти 4 тыс. распределительных подстанций.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе пресс-служба компании «Укрэнерго» отмечала, что в результате взрывов на Украине существенно повреждены несколько энергоблоков тепловых электростанций.

В феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал размер ущерба, понесённого энергосистемой страны после начала СВО.

В общей сложности, по словам Шмыгаля, из-за постоянных атак повреждёнными остаются почти два десятка энергоблоков теплоэлектростанций. С учётом находящихся на потерянной территории части энергообъектов Украина лишилась 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ. За последние четыре месяца была атакована каждая вторая подстанция «Укрэнерго».