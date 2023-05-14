ТАСС: в Берлине полиция оцепила квартал, где встречаются Зеленский и Шольц

Берлин, , 12:49 — REGNUM В центре Берлина в связи с визитом президента Украины в ФРГ приняты повышенные меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция Германии © Robert Michael/Global Look Press

Согласно опубликованным данным, подъезды к правительственному кварталу, где проводится встреча Зеленского и премьер-министра Германии Олафа Шольца, перекрыты, на крышах находятся снайперы. В запретную зону пускают лишь автомобили местных жителей.

В небе над Берлином видны несколько полицейских вертолётов, порядок обеспечивают несколько сотен правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял украинского коллегу, который в ночь на 14 мая прибыл в Берлин.

Программа визита Зеленского не разглашается. Предполагается, что в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в Ахене на западе Германии.

13 мая президент Украины посетил Рим и Ватикан. После встречи с папой Римским Франциском сделал ряд заявлений. Он отметил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией, он заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.