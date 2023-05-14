Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Площадь лесных пожаров в Свердловской области за минувшие сутки сократилась вдвое, было потушено ещё 20 возгораний, всё ещё действуют 29 пожаров, сообщили 14 мая в областном департаменте информационной политики.

Лесной пожар Иван Шилов, ИА REGNUM

«За прошедшие сутки площадь действующих природных пожаров сократилась в два раза и по итогам 13 мая составляла 18,5 тысячи гектаров. По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, остаются непотушенными 29 пожаров, из них 12 возгораний локализованы и не распространяются», — сообщили в департаменте.

Полностью ликвидированы 20 возгораний на общей площади 49,7 тысячи гектаров, отметили в правительстве области. Причина большинства пожаров, по оценке региональных специалистов — «человеческий фактор».

«Возгорания возникают от палов сухой травы, от незатушенных костров и мангалов, других нарушений правил пожарной безопасности», — отметили представители департамента.

12 мая в Авиалесоохране сообщили, что за предыдущие сутки в России потушили 119 природных пожаров в 26 регионах страны на площади 37 308 га. К началу указанного дня в России действовало 93 лесных пожара на площади 66 тысяч га, наибольшая площадь была зафиксирована в Свердловской области.

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о значительной доле поджогов среди причин пожаров на Урале и в Курганской области, отметил, что меры по борьбе с природными пожарами дают положительные результаты, но из-за огромной территории России охватить всё невозможно. Необдуманные поступки или сознательные действия злоумышленников приводят к потере лесного фонда, недвижимости, а иногда и к трагедиям, когда на пожарах гибнут люди, в профильных органах об этом знают и принимают все необходимые и возможные меры, сказал Песков.