«112»: из Москвы-реки при поиске утопленных электросамокатов выловили автоматы и патроны

Москва, , 12:35 — REGNUM В Москва-реке во время поисков выброшенных электросамокатов, была обнаружена сумка с автоматами и боевыми патронами. Об этом 14 мая сообщил Telegram-канал «112 «.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, когда сотрудники одной из служб по прокату электросамокатов доставали технику из Москвы-реки при помощи специальных магнитов, то вместо самокатов на крючок попались два автомата и пять рожков с боевыми патронами.

Отмечается, что сотрудники сразу же заявили об этом в полицию. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в одном из гаражей в Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили склад с патронами и запчастями к оружию. При этом обнаружены и изъяты малокалиберная винтовка, 449 патронов, барабан к револьверу системы «Наган», затвор к карабину и затвор к пистолету с ударно-спусковым механизмом.