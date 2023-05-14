Будапешт, 14 мая, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отправился в Китай, чтобы обсудить пути урегулирования украинского конфликта. Об этом 14 мая он сообщил в Facebook (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Мы поддерживаем мирный план, выдвинутый Китаем, по двум причинам: во-первых, потому что он направлен на достижение мира, а во-вторых, потому что он существует», — написал Сийярто.

По его словам, Европа охвачена военным психозом, поэтому особое значение имеют усилия в поддержку мира, которые должны подкрепляться.

Глава венгерского МИД уточнил, что прибудет в Пекин ночью и проведёт переговоры с представителями китайского руководства 14 мая.

В феврале МИД Китая опубликовал свой план по урегулированию кризиса на Украине. Он включает, в частности, призывы к прекращению огня, соблюдению интересов всех стран в области безопасности, обмену военнопленными.

В апреле 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что позиция Пекина по украинскому конфликту состоит в том, что необходимо содействовать прекращению огня и началу мирных переговоров. По его словам, инициативу должны проявить все стороны, должны быть созданы условия для начала переговоров.