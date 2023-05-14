Анкара, , 12:22 — REGNUM Вылет самолета «Аэрофлота» рейса SU2133 из Стамбула в Москву, который должен был отправиться 14 мая в 04:00 по местному времени (совпадает с мск), задерживается по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Аэропорт Стамбула © Anna Dare/ТАСС

«Вылет рейса SU2133 Стамбул — Москва от 14 мая 2023 года задерживается по техническим причинам. Часть пассажиров будут отправлены на ближайшем рейсе SU2137», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Вылет самолёта ожидается 14 мая в 17:30 мск с приземлением в Москве в 22:12 мск.

Отмечается, что пассажирам на время ожидания предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Напомним, 14 мая в Турции проходят выборы президента и парламента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Турция договорились, что «Турецкие авиалинии» в летнем сезоне 2023 года увеличат число авиаперевозок до 49 рейсов в неделю, российские компании — до 720 рейсов.

По данным Минтранса, число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с летом 2022 года.