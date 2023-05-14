Белград, 14 мая, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации заявил, что граждане страны уже сдали более 9,4 тыс. единиц оружия и более 800 минно-взрывных устройств.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

«К этому моменту мы собрали 9401 единицу оружия, 884 единицы минно-взрывных устройств», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, власти Сербии объявили о сборе у населения нелегального оружия. 7 мая в эфире Радио и телевидения Сербии Вучич заявил, что сербские граждане смогут без каких-либо последствий добровольно сдавать хранимое у себя нелегальное оружие властям республики в течение одного месяца с 8 мая.

Эту кампанию объявили после двух происшествий со стрельбой, жертвами которых стали 17 человек. Из-за инцидентов в Сербии объявили общенациональный траур с 5 по 7 мая.

Вучич также сообщил, что сербские власти могут снизить на 90% количество зарегистрированного короткоствольного оружия. По его словам, именно такое оружие чаще всего используется при совершении преступлений.