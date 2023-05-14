Киев, , 12:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем разговаривать с российским президентом Владимиром Путиным, в интервью итальянским СМИ. Пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера за эти слова и призвали уйти в отставку.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам одного из комментаторов, Зеленский хочет подождать, пока никого не останется, прежде чем вести переговоры с Москвой об урегулировании конфликта.

«Может, лучше подать в отставку?» — предложил он.

Другой комментатор добавил, что Запад после таких заявлений может дать лидеру киевского режима Нобелевскую премию мира, и этому не стоит удивляться.

«Катастрофа», — констатировал пользователь.

Третий комментатор заявил, что спрашивать о переговорах нужно не Зеленского, а президента США Джо Байдена и его команду. Ситуация с Украиной может измениться только с их подачи.

«Это произойдет только тогда, когда они моргнут», — написал комментатор.

«Может, вы и не будете говорить, но Москва и Вашингтон будут», — отреагировал на слова Зеленского ещё один читатель.

Комментаторы заключили, что украинскому лидеру нужно как можно скорее закончить конфликт, а не выступать с подобными заявлениями.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывший в Рим Зеленский заявил также, что Киеву не нужны посредники, в том числе папа Римский Франциск, для организации переговоров по Украине. Он допустил обсуждение исключительно «мирного плана Украины», который предполагает передачу Киеву регионов, вышедших из состава страны в 2022 году.

В Кремле и МИД России ранее заявили, что переговоры с Киевом возможны после выполнения всех задач, поставленных в начале проведения специальной военной операции, и после признания воссоединения четырёх регионов с РФ.