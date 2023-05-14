Рогов опроверг информацию о якобы вывозе жителей за пределы Запорожской области

Мелитополь, , 11:54 — REGNUM Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг сведения о якобы вывозе жителей из прифронтовых районов в другие субъекты Российской Федерации. Об этом 14 мая сообщает РИА Новости.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Информация, распространяемая в украинских информационных помойках, — ложь. Добровольное перемещение населения из прифронтовых районов осуществляется в пределах Запорожской области. Люди имеют возможность временно уехать вглубь региона, чтобы не попасть под обстрелы украинских боевиков», — приводит агентство его слова.

Он отметил, что у местных жителей есть возможность выехать в безопасные южные районы Запорожской области как на собственных автомашинах, так и на предоставленных автобусах. Для их размещения были подготовлены базы отдыха на побережье Азовского моря, людей обеспечили трёхразовым питанием и выплатой в 10 тысяч рублей.

«Людям предоставлена возможность перебраться в безопасную часть области в рамках программы временного перемещения», — пояснил Рогов, добавив, что граждане смогут вернуться обратно, когда снизится угроза обстрелов со стороны ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 8 мая врио губернатора области Евгений Балицкий заявил, что около трёх тысяч жителей Запорожской области переселены из прифронтовых городов, которые подвергаются постоянному обстрелу со стороны ВСУ, вглубь региона. По словам Балицкого, среди переселённых тысяча человек — несовершеннолетние, ещё 300 человек — пациенты психоневрологических диспансеров, детских домов и те, кто напрямую зависит от государства.

Ранее Балицкий заявил, что Вооружённые силы России в Запорожской области готовы не только сдержать натиск ВСУ во время их возможной атаки, но и перейти в наступление. Ситуация значительно лучше, чем была осенью 2022 года, когда в части подразделений наблюдалась значительная нехватка солдат и офицеров, таких проблем больше не существует, отметил Балицкий.

Ранее Рогов заявил, что информация об эвакуации администраций прифронтовых районов Запорожской области является недостоверной, они работают в штатном режиме. «Все администрации находятся на местах и работают в штатном режиме. Ни о какой эвакуации речи не идёт, это очередной ложный вброс украинской пропаганды и их информационных помоек», — сообщил он.