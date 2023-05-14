У берегов Камчатки произошла серия землетрясений с максимальной магнитудой 5,2

Петропавловск-Камчатский, , 11:38 — REGNUM Землетрясение зарегистрировано 14 мая около берегов Камчатки магнитудой 5,2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ссылаясь на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его информации, вечером 14 мая в акватории Камчатского залива на глубине 68 км произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 94 км южнее поселка Усть-Камчатск.

Отмечается, что звонки в единую диспетчерскую службу от жителей не поступали.

Этому землетрясению предшествовали два землетрясения в акватории Тихого океана, зарегистрированные 14 мая с небольшим разрывом по времени. Эти землетрясения магнитудой 4,2 (глубина 12 км) и 4,1 (глубина 61 км) произошли в 115 км от посёлка Усть-Камчатск.

Как передавало ИА REGNUM, у японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр подземных толчков находился в южной части острова. Очаг залегал на глубине 50 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угрозы цунами нет. Максимальная сила толчков составила 4 балла по 7-балльной шкале, принятой в Японии.

Ранее жители турецкого города Конья в панике вышли на улицы после землетрясения магнитудой 4,2 в регионе. Отмечается, что землетрясение произошло 10 мая в 02:14 (совпадает с мск) в районе Кулу. Очаг залегал на глубине 7,86 км.