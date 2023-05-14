Афины , 14 мая, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что страна является банкротом, признание этого факта является политическим вопросом. Об этом 14 мая сообщает телеканал Alpha TV.

Massimiliano Ferraro\Zuma\TASS Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис

По его словам, государственный долг Греции, включая гарантии правительства, по состоянию на 31 декабря прошлого года составил €400,275 млн, за год увеличившись на €12 млрд.

«Страна абсолютно банкрот, — заявил Варуфакис. — Если наши облигации продаются на рынке по хорошей цене, то это потому, что у вас есть Европейский центральный банк, который подмигивает биржевым маклерам и говорит: я знаю, что вы знаете, что греческое государство — банкрот, но купите их, и я покрою их для вас».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что введение санкций против России было верным решением, несмотря на потери туристической отрасли Греции из-за оттока российских путешественников.

Российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что часть отраслей греческой экономики, которая сильно зависела от туристов из России, оказалась на грани банкротства. По его словам, в Греции очень пострадало меховое производство, а также гостиничная сфера.