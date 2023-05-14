Депутат ГД Хамзаев: нужно запретить продажу алкоголя в жилых массивах после 23:00

Москва, , 11:25 — REGNUM Депутат Госдумы и глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предлагает полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах после 23:00, чтобы убрать проблему с распитием напитков «во дворах».

Продажа алкоголя в магазинах © Владимир Смирнов/ТАСС

«Алкоголь во дворах, тем более в ночное время суток — социально острая проблема. Убрать шум, визг, гам, криминогенный фактор можно следующим путем: необходимо полностью запретить продажу алкоголя в жилых домах, спальных массивах, в многоквартирных домах после 23:00», — сказал Хамзаев РИА Новости.

Депутат отметил, что закон в части регулирования продажи алкоголя требует «дополнительной корректировки» в том числе с учетом обращений от граждан на этот счет.

«Будем добиваться изменений в законодательстве. Важно, чтобы наши спальные массивы были комфортны для жителей, а не тех, кто любой ценой хочет нажиться на продаже алкоголя», — подчеркнул Хамзаев.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале предложил обсудить, следует ли запретить продавать алкоголь в ночное время в так называемых наливайках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве России допустили введение новых антиалкогольных мер, в числе которых — запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 и увеличение минимального возраста для их приобретения до 21 года.

Волна обсуждения антиалкогольных мер началась после того, как президент России Владимир Путин в ходе встречи 2 мая указал губернатору Воронежской области Александру Гусеву на проблему с отравлением алкоголем в регионе. Глава государства подчеркнул, что решение должно быть комплексным.

Путин назвал сложившуюся ситуацию «общероссийской бедой» и отметил ее постепенное снижение, но вместе с тем призвал Гусева обратить внимание на подотчетную ему территорию. Президент отметил, что помочь в этом могут пропаганда здорового образа жизни, развитие здравоохранения и социальной инфраструктуры, а также спорта.