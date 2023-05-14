Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Кировскому району Донецка

Донецк, , 11:15 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка © Николай Тришин/ТАСС

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:50 — н. п. Максимильяновка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

До этого ВСУ выпустили ещё 16 снарядов по трём районам города — Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 мая в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранения получили три мирных жителя. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что днём 13 мая ВСУ четыре раза за полчаса обстреляли Донецк, выпустив 30 снарядов калибра 155 мм.