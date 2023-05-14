Москва, 14 мая, 2023, 11:18 — ИА Регнум. На юге Москвы намерены снести торговый центр, на его месте планируется построить жилой комплекс. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на источник в сфере недвижимости.

Цитата из к/ф «Репетиция оркестра». реж. Федерико Феллини. 1978. Италия, Германия (ФРГ) Под снос

Торговый центр «Южный» расположен на Кировоградской улице около станции метро «Южная». По информации издания, данный объект считался неликвидным, в связи с чем его продали новым собственникам. По информации журналистов, на месте этого торгового центра планируется возвести свыше 90 тысяч кв. метров недвижимости, в том числе 50 тысяч кв. метров — жильё, остальные площади планируется отдать под торговые площади, досугово-развлекательный комплекс, а также помещения под социальные объекты.

Как передавало ИА REGNUM, в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве трёх новых объектов в Троицке и Новой Москве. В Румянцево появится школа-детский сад и деловой центр, а в деревне Марушкинское построят торговый центр. Новые объекты строятся в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Будет создано более 1600 рабочих мест.

На севере и северо-востоке Москвы инвестор приступил к строительству образовательных учреждений. Строительство ведется в рамках программы МПТ (создания мест приложения труда). Инвесторы проектов — это группы ПИК и Capital Group, где ПИК выступает fee-девелопером, а Capital Group — соинвестором. Всего, согласно соглашению, будет построено десять образовательных объектов, которые расположатся в шести районах города.