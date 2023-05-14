Москва, , 11:04 — REGNUM Вооружённые силы России за сутки уничтожили на херсонском направлении САУ 2С3 «Акация» и 120-миллиметровый миномет ВСУ, сообщает 14 мая ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Танк Т-72 вооруженных сил РФ ведет огонь © Константин Михальчевский/РИА Новости

«Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Суханово уничтожена САУ 2С3 «Акация» с боекомплектом», — сообщил собеседник агентства.

Также 13 мая артиллерийским огнем в районе населённого пункта Токаревка был уничтожен 120-мм минометный расчёт и боекомплект к нему. Потери ВСУ составили 11 военных, двое получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллеристы группировки войск «Запад» на купянском направлении за сутки уничтожили самоходную гаубицу американского производства М109 «Паладин» и два миномётных расчёта.

Штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, военной техники и вооружению 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.