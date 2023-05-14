Рим, 14 мая, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Власти Италии полагают, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 14 мая написала газета La Stampa.

Иван Шилов ИА REGNUM Нарендра Моди

По её информации, премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена позвонить 15 мая индийскому коллеге и попросить его приложить «дополнительные усилия» по этому вопросу.

Отмечается, что о своём намерении Мелони рассказала 13 мая президенту Украины Владимиру Зеленскому, который посещал Рим.

По информации авторов материала, два месяца назад в ходе визита в Нью-Дели Мелони настаивала, чтобы Индия взяла на себя дипломатическую инициативу.

Отмечается, что встреча G7 в Хиросиме, на которую пригласили представителей Индии и Украины, должна стать поводом для первого очного контакта лидеров двух стран.

Как передавало ИА REGNUM, президент Украины заявил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией. Так он прокомментировал возможное посредничество, в том числе и Ватикана, после встречи с папой Римским Франциском. Лидер киевского режима подчеркнул, что с уважением относится в «Его Святейшеству», но посредники Украине не нужны. Он заявил, что необходимо разработать план действий по достижению мира на Украине.

Также президент Украины выразил сомнение, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп смог бы урегулировать конфликт на Украине, находясь в должности президента США.

«Трамп был президентом. У меня была встреча, я тогда уже был тоже президентом. Я не уверен, что он был глубоко в этом вопросе, тем не менее он не решил этот вопрос», — сказал украинский лидер журналистам. При этом он добавил, что ни в чём не обвиняет бывшего президента, но тут «нужно смотреть на факты».