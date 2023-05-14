Брюссель, 14 мая, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Евросовета Шарлем Мишелем началась в Брюсселе, сообщило 14 мая Азербайджанское государственное информационное агентство AZERTAG.

STEPHANIE LECOCQ/ЕРА/ТАСС Глава европейского совета Шарль Мишель и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Ожидается, что днём состоится трёхсторонняя встреча Алиева, Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, где планируется обсуждение вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Накануне, как сообщало агентство Арменпресс, глава Евросовета встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Армения и Азербайджан в 2022 году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. 18 апреля Пашинян заявил, что Армения «полноценно признает» территориальную целостность Азербайджана и в Ереване надеются на подобный шаг со стороны Баку. По его мнению, именно это поможет сторонам прийти к мирному договору.

Однако 11 мая стороны обвинили друг друга в обстрелах на границе. Так, в минобороны Армении заявили, что в результате нескольких часов артобстрела армянских позиций, расположенных на сотском направлении, были ранены трое военных.

В свою очередь, в министерстве обороны Азербайджана заявили, что 11 мая ВС Армении провели минометный обстрел позиций азербайджанской армии.

Москва тем временем призвала Баку и Ереван к сдержанности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 11 мая, что Россия продолжает контакты с Арменией и Азербайджаном, а также продолжает выполнять функции в соответствии с трёхсторонними документами.