Британский учёный Рассел предупредил о риске гибели человечества из-за развития ИИ

Лондон, , 10:45 — REGNUM Появление искусственного интеллекта (ИИ), способного решать любые интеллектуальные задачи, грозит человечеству катастрофой. Об этом 14 мая заявил британский учёный Стюарт Рассел в интервью The Times.

Искусственный интеллект © IMAGO/Mario Aurich/Global Look Press

По его мнению, в течение десяти лет может произойти появление универсального ИИ, способного выполнить любую задачу, которая под силу человеку.

Учёный выразил опасение, что в будущем сверхразумные машины будут сопротивляться попыткам ими управлять и смогут прийти к выводу, что лучшим решением станет избавление от людей.

«Ставки уже не могут быть выше: если мы не контролируем нашу собственную цивилизацию, то лишаемся права голоса о нашем будущем существовании», — считает Рассел.

Он призвал прекратить исследования, если нет ответа на вопрос, для чего нужен этот искусственный интеллект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, писатель, историк Юваль Харари заявил, что искусственный интеллект несёт угрозу для человеческой цивилизации, несмотря на то, что его можно использовать и в благих целях. По его словам, искусственный интеллект способен самостоятельно создавать уникальные музыку, тексты и изображения.