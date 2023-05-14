Берлин, 14 мая 2023, 10:40 — REGNUM Только 28% опрошенных граждан Германии выступили против мирных переговоров по Украине. Об этом 14 мая сообщили издание Exxpress, ссылаясь на данные исследования социологов YouGov.

Митинг «Переговоры вместо того, чтобы стрелять». Дортмунд. Германия
Митинг «Переговоры вместо того, чтобы стрелять». Дортмунд. Германия
© Roberto Pfeil/Global Look Press

В статье отмечается, что энтузиазм некоторых политиков Евросоюза по поводу конфликта на Украине не разделяет большинство граждан. Явное большинство в настоящее время не поддерживает идею о том, чтобы конфликт с Россией был решён на поле боя.

Так, лишь 28% опрошенных немцев высказались против мирных переговоров, при этом 55% респондентов выступают за их проведение.

Кроме этого, большинство респондентов не считают правильным вступление Украины в НАТО: выступают против этого 54% опрошенных и лишь 27% поддерживают данную идею.

Отмечается, что в Австрии большинство населения тоже уже давно однозначно против продолжения конфликта на Украине. Согласно опросу, проведенному в 2023 году компанией Unique Research for Today, 65% австрийцев высказались за начало мирных переговоров и лишь 21% были против.

Как передавало ИА REGNUM, публикация президента Украины Владимира Зеленского об итогах его деловой поездки в Рим возмутила пользователей Twitter. Ранее Зеленский написал в Twitter, что благодарен руководству Италии и жителям этой страны, «которые помогают и поддерживают Украину в борьбе за европейский образ жизни». В Сети поездку Зеленского в Италию назвали турне попрошайки. «Опять на своем турне попрошайки?» — задался вопросом один из комментаторов.