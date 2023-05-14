Берлин, 14 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Только 28% опрошенных граждан Германии выступили против мирных переговоров по Украине. Об этом 14 мая сообщили издание Exxpress, ссылаясь на данные исследования социологов YouGov.

Roberto Pfeil/Global Look Press Митинг «Переговоры вместо того, чтобы стрелять». Дортмунд. Германия

В статье отмечается, что энтузиазм некоторых политиков Евросоюза по поводу конфликта на Украине не разделяет большинство граждан. Явное большинство в настоящее время не поддерживает идею о том, чтобы конфликт с Россией был решён на поле боя.

Так, лишь 28% опрошенных немцев высказались против мирных переговоров, при этом 55% респондентов выступают за их проведение.

Кроме этого, большинство респондентов не считают правильным вступление Украины в НАТО: выступают против этого 54% опрошенных и лишь 27% поддерживают данную идею.

Отмечается, что в Австрии большинство населения тоже уже давно однозначно против продолжения конфликта на Украине. Согласно опросу, проведенному в 2023 году компанией Unique Research for Today, 65% австрийцев высказались за начало мирных переговоров и лишь 21% были против.

Как передавало ИА REGNUM, публикация президента Украины Владимира Зеленского об итогах его деловой поездки в Рим возмутила пользователей Twitter. Ранее Зеленский написал в Twitter, что благодарен руководству Италии и жителям этой страны, «которые помогают и поддерживают Украину в борьбе за европейский образ жизни». В Сети поездку Зеленского в Италию назвали турне попрошайки. «Опять на своем турне попрошайки?» — задался вопросом один из комментаторов.