Rai Al Youm: Асад может прибыть в Саудовскую Аравию до начала саммита ЛАГ

Эр-Рияд, , 10:34 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад, вероятно, прибудет в Саудовскую Аравию до начала саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), намеченного на 19 мая. Об этом сообщила вечером 13 мая газета Rai Al Youm.

Президент Сирии Башар © Асад Zuma\TASS

Источники издания рассказали, что сирийская делегация из дипломатов, представителей силовых структур и СМИ приехала в Саудовскую Аравию для подготовки визита Асада. Ожидается, что президент Сирии прибудет в королевство до начала саммита, а его визит будет организован иначе, чем визиты руководителей других арабских стран, участвующих во встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛАГ приостановила членство Сирии в ноябре 2011 года на фоне внутреннего кризиса в стране, который перерос в вооружённый конфликт. Посольство Саудовской Аравии в Дамаске было закрыто, сотрудники отозваны. Сближение большинства арабских государств с Дамаском произошло после разрушительных землетрясений в феврале 2023 года в Сирии. Страны направили Сирии большой объём помощи.

Совет ЛАГ 7 мая принял решение восстановить Сирию в организации. Асад получил от короля Саудовской Аравии официальное приглашение на саммит ЛАГ.