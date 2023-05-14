Эр-Рияд, 14 мая, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад, вероятно, прибудет в Саудовскую Аравию до начала саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), намеченного на 19 мая. Об этом сообщила вечером 13 мая газета Rai Al Youm.

Асад Zuma\TASS Президент Сирии Башар

Источники издания рассказали, что сирийская делегация из дипломатов, представителей силовых структур и СМИ приехала в Саудовскую Аравию для подготовки визита Асада. Ожидается, что президент Сирии прибудет в королевство до начала саммита, а его визит будет организован иначе, чем визиты руководителей других арабских стран, участвующих во встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛАГ приостановила членство Сирии в ноябре 2011 года на фоне внутреннего кризиса в стране, который перерос в вооружённый конфликт. Посольство Саудовской Аравии в Дамаске было закрыто, сотрудники отозваны. Сближение большинства арабских государств с Дамаском произошло после разрушительных землетрясений в феврале 2023 года в Сирии. Страны направили Сирии большой объём помощи.

Совет ЛАГ 7 мая принял решение восстановить Сирию в организации. Асад получил от короля Саудовской Аравии официальное приглашение на саммит ЛАГ.