Избирателям в Турции запретили пользоваться телефонами
Анкара, 14 мая 2023, 10:31 — REGNUM На выборах в Турции избирателям запрещено проносить мобильные телефоны и камеры в кабины для голосования, пишет газета Hürriyet.
По данным издания, нарушение этого требования карается штрафом. Мобильные телефоны, а также фото− и видеотехнику гражданам рекомендуют сдать на избирательном участке либо оставить дома.
«Никто, кроме самого избирателя, не должен входить на избирательный участок. Никто не может вмешиваться в процесс голосования», — отмечается в публикации.
Напомним, в Турции 14 мая проходят выборы президента и парламента. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.
Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что турецкая оппозиция, если она придёт к власти, легко договорится с администрацией президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена.