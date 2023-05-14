Hürriyet: в Турции избирателям запретили заходить в кабины для голосования с телефонами

Анкара, , 10:31 — REGNUM На выборах в Турции избирателям запрещено проносить мобильные телефоны и камеры в кабины для голосования, пишет газета Hürriyet.

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции © Денис Соловых/ТАСС

По данным издания, нарушение этого требования карается штрафом. Мобильные телефоны, а также фото− и видеотехнику гражданам рекомендуют сдать на избирательном участке либо оставить дома.

«Никто, кроме самого избирателя, не должен входить на избирательный участок. Никто не может вмешиваться в процесс голосования», — отмечается в публикации.

Напомним, в Турции 14 мая проходят выборы президента и парламента. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.

Турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что турецкая оппозиция, если она придёт к власти, легко договорится с администрацией президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена.