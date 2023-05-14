Пекин, 14 мая, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине ускорила глобальный системный переход к многополярности. Об этом написал американский политолог Эндрю Корыбко в статье для китайского издания Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, однополярная система во главе с США, которая сложилась после распада СССР, является «исторической аномалией», поскольку мир на протяжении столетий был многополярным.

Эксперт отметил, что экономический подъём Запада полностью обусловлен эксплуатацией глобального Юга, который сейчас заинтересован в возвращении международных отношений к многополярной модели.

По мнению Корыбко, лидеры таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, увидели, что российская спецоперация «беспрецедентно ускорила глобальный системный переход обратно к многополярности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Россия и Китай будут содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений. По его словам, обе страны намерены поддерживать международную систему, в центре которой стоит ООН.