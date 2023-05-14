N-TV: Штайнмайер принял Зеленского в резиденции президента Германии
Берлин, 14 мая 2023, 10:23 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял украинского коллегу Владимира Зеленского, который в ночь на 14 мая прибыл в Берлин. Кадры прибытия президента Украины к резиденции президента Германии опубликовал телеканал n-tv.
Программа визита Зеленского не разглашается. Предполагается, что в течение дня президенту Украины вручат премию имени Карла Великого в Ахене на западе Германии.
Как передавало ИА REGNUM, на своей странице в социальной сети Зеленский перечислил слова, которые, судя по всему, являются ключевыми вопросами его повестки в Германии: «Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. Евросоюз. НАТО. Безопасность».
13 мая президент Украины посетил Рим и Ватикан. После встречи с папой Римским Франциском сделал ряд заявлений. Он отметил, что Киев не нуждается в посредниках для урегулирования конфликта с Россией, он заверил, что Украина не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.