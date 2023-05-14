В Брянской области потерпели крушение вертолёты Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 ВКС РФ

Брянск, , 10:16 — REGNUM В Брянской области потерпела крушение авиагруппа из двух вертолётов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35 ВКС России.

Стихийный мемориал в память о погибших летчиков в Брянской области © Владимир Шик/ТАСС

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в деревне Истровка Стародубского района, пилоту и штурману не удалось катапультироваться, они погибли.

Истребитель Су-35 потерпел крушение в районе села Шкрябино Стародубского района, пилот погиб. Обломки вертолёта Ми-8 были найдены в Клинцовском районе. Выживших в крушениях не оказалось.

По словам губернатора области Александра Богомаза, в результате происшествия на земле также пострадала 51-летняя женщина, её госпитализировали.

По данным СМИ, боевые машины могли быть сбиты. Официальной информации от Министерства обороны РФ пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Министерстве обороны России сообщили, что в Крыму при выполнении учебно-тренировочного полёта упал военный вертолёт Ми-28. Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в 15:42 мск в Джанкойском районе. Полёт выполнялся без боекомплекта. Оба летчика погибли. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.