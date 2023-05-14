Краснодар, 14 мая, 2023, 10:12 — ИА Регнум. На автотрассе в Новороссийске опрокинулся грузовик с абрикосами. Об этом 14 мая сообщил Telegram-канал Shot.

Кадр из видео Место ДТП

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло около населённого пункта Мефодиевка.

По информации журналистов, фура зацепила опору моста, в результате гружёный абрикосами прицеп перевернулся. В результате ДТП пострадавших нет, в настоящее время движение на этом участке автотрассы затруднено.

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Уточняется, что, несмотря на то, что местные жители собирали рассыпавшиеся фрукты в пакеты, автодорога до сих пор усеяна плодами.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2022 года на трассе М-5 в Челябинской области перевернулась фура с мандаринами. По предварительным данным, 28-летний водитель грузовика Volvo не соблюдал дистанцию и наехал на стоящий на автодороге КамАЗ.