Майами, США, , 10:10 — REGNUM Сотрудники ФБР пришли с обыском в квартиру российских бизнесменов, расположенную в одной из трёх «башен Трампа» в Майами. Об этом сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на представителя бюро.

ФБР © FBI/Global Look Press

В ФБР отметили, что провели «предписанные судом» действия в одном из помещений башни-кондоминиума Trump Tower III, но подробностей не раскрыли. Помещение принадлежит компании MIC-USA, предположительно подконтрольной российским гражданам Олегу Пацуле и Агунде Макеевой.

Жена Пацули Роза Перейра сообщила изданию, что знала о визите сотрудников ФБР, но адвокат мужа попросил её не разглашать информацию.

Три башни Trump Tower возведены неподалёку от пляжа Санни Айлз, в районе, который называют «Маленькой Москвой» из-за большого количества русскоязычных жителей. Их построили компании, связанные с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Из реестра оценки имущества следует, что компании MIC-USA принадлежит квартира с тремя спальнями и тремя ванными комнатами на 41-м этаже башни. Её стоимость составляет $1,65 млн. Средства для покупки выделил банк BAC Florida, который в 2020 году подал иск против Пацули и Макеевой из-за невыполненных обязательств по ипотеке на сумму $975 тыс. Стороны разрешили спор в том же году, но неясно, каким образом, говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, сам экс-президент Трамп — фигурант ряда судебных процессов. Первый из них недавно завершился судебным вердиктом: политика признали виновным в сексуальных домогательствах к журналистке и писательнице Джин Кэрролл. Она заявила, что Трамп изнасиловал её в 1996 году. Коллегия присяжных признала, что в изнасиловании Трамп не виновен, но виновен в сексуальных домогательствах и клевете. Политика обязали выплатить писательнице $5 млн.