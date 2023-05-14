На купянском направлении сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ
Москва, 14 мая 2023, 09:50 — REGNUM Артиллеристы группировки войск «Запад» на купянском направлении за сутки уничтожили самоходную гаубицу американского производства М109 «Паладин» и два миномётных расчёта. Об этом 14 мая заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
По его словам, на купянском направлении артиллерийским огнём группировки войск «Запад» за минувшие 24 часа были уничтожены самоходная гаубица американского производства М109 «Паладин» около населённого пункта Песчаное и два миномётных расчёта около населённых пунктов Степовая, Кисловка, Новосёловка.
Он добавил, что были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях около населённых пунктов Берестовое и Каменка.
Зыбинский отметил, что штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, военной техники и вооружению 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.
«Расчёты ЗРК «Тор-М2» уничтожили два разведывательных БпЛА «Фурия», — сообщил он.
Как передавало ИА REGNUM, согласно данным на 13 мая потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили 170 человек. Противник был поражён в районе населённых пунктов Синьковка, Куриловка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). ВСУ также потеряли четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».