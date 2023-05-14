Москва, , 09:50 — REGNUM Артиллеристы группировки войск «Запад» на купянском направлении за сутки уничтожили самоходную гаубицу американского производства М109 «Паладин» и два миномётных расчёта. Об этом 14 мая заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Работа расчетов минометов 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО © Андрей Рубцов/ТАСС

По его словам, на купянском направлении артиллерийским огнём группировки войск «Запад» за минувшие 24 часа были уничтожены самоходная гаубица американского производства М109 «Паладин» около населённого пункта Песчаное и два миномётных расчёта около населённых пунктов Степовая, Кисловка, Новосёловка.

Он добавил, что были сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях около населённых пунктов Берестовое и Каменка.

Зыбинский отметил, что штурмовая и армейская авиация нанесла десять ударов по скоплению живой силы, военной техники и вооружению 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

«Расчёты ЗРК «Тор-М2» уничтожили два разведывательных БпЛА «Фурия», — сообщил он.

Как передавало ИА REGNUM, согласно данным на 13 мая потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили 170 человек. Противник был поражён в районе населённых пунктов Синьковка, Куриловка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). ВСУ также потеряли четыре автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация».