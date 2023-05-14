Российские бойцы взорвали стену дома, чтобы спасти мирных жителей Артёмовска

Артемовск, , 09:43 — REGNUM Российские бойцы взорвали стену дома в Артёмовске, чтобы вызволить мирных жителей из заминированного ВСУ подвала. Об этом рассказал РИА Новости эвакуированный из зоны боёв Олег Корнеев.

Эвакуированный из зоны боёв житель Артёмовска Олег Корнеев Кадр из видео

По словам мужчины, возле подвала, где прятались люди, лежала кучка угля. Жители ходили к ней, чтобы набрать хотя бы полведра угля. Но потом украинские военные заминировали вход в подвал.

«И ребята выскочили за углем, а рядом мина лежит», — сказал Корнеев.

Через пару дней на помощь мирным жителям пришли бойцы группы «Вагнер». Сначала они позвали людей по-русски, а потом предупредили, что устроят взрыв.

«Ребята, давайте уходите в одну сторону подвала, эту сторону мы сейчас будем подрывать, чтобы сделать вам проход, чтобы вы могли вылезти», — пересказал мужчина слова бойцов.

После взрыва жители смогли покинуть заминированный подвал. Затем бойцы «Вагнера» разминировали весь дом. Оказалось, что у входа в подвал украинские военные установили мину с дистанционным взрывателем.

Ранее российские бойцы спасли в Артёмовске женщину с младенцем, который появился на свет в апреле. Семья пряталась в подвале одного из разрушенных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, один из бойцов группы «Вагнер» заявил, что по состоянию на 11 мая до освобождения Артёмовска (до 1924 года — Бахмут) от украинских войск «осталось пройти 742 метра».