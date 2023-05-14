Киев, 14 мая, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В Харькове в результате взрыва был повреждён объект транспортной инфраструктуры. Об этом 14 мая сообщил в своём Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Новобаварском районе Харькова поврежден объект транспортной инфраструктуры», — сообщил он, при этом не пояснив, какой именно объект получил повреждения.

Как передавало ИА REGNUM, на всей территории Украины ночью 14 мая была объявлена воздушная тревога. Сирены были слышны и в Киеве. По информации СМИ, стратегические бомбардировщики ВКС РФ вышли на рубеж пуска и выпустили ракеты по Украине. В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» отметили, что после ударов Черноморского флота в дело вступила авиация России. Украинские паблики писали о выпущенных Ту-95 ракетах Х-101/555.

В Киеве и Харьковской области на Украине ночью 14 мая прогремели взрывы. Российские крылатые ракеты атакуют противника.