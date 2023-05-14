Киев, 14 мая, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Разведка ВСУ получит 105 беспилотных летательных аппаратов Vector в рамках контракта министерства обороны Украины с немецкой компанией — производителем дронов Quantum-Systems GmbH. Об этом сообщили в главном управлении разведки Украины.

Nicolas Armer/Global Look Press Беспилотник Vector

Отмечается, что это уже вторая партия дронов Vector для ВСУ, закупку которой профинансировало правительство ФРГ.

Уточняется, что в августе 2022 года Киев уже получил 33 немецких дрона этой модели.

Отмечается, что беспилотник Vector имеет размах крыла 2,8 метра и запускается с руки. Он оснащён расширенными возможностями искусственного интеллекта для анализа данных, а также инфракрасным и электрооптическим сенсорами, что позволяет применять его круглые сутки. Беспилотник развивает скорость до 72 км в час, продолжительность его полёта — до 120 минут. Аппарат способен в режиме реального времени транслировать видео на наземные станции.

Как передавало ИА REGNUM, Германия намерена в ближайшие месяцы направить в помощь Украине военную технику на €2,7 млрд, включая танки Leopard и БМП Marder. По информации СМИ, крупную партию военной техники киевский режим получит «в ближайшие недели и месяцы». Это 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, системы противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы.

Руководство России не однократно заявляло, что все государства, которые накачивают Украину оружием, несут за это ответственность. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что поставки западных вооружений — это псевдоподдержка Киева, расплачиваться за которую будут народы этих же стран.

В мае представитель Кремля заявил, что США и европейские государства НАТО фактически вступили в конфликт с Россией, поставляя киевскому режиму вооружения, амуницию и боеприпасы, а также финансируя его. Он отметил, что нарастает мощность поставляемых вооружений.