Магадан, 14 мая, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Житель Магаданской области во время охоты застрелил другого охотника, приняв его за медведя. Об этом сообщила 14 мая пресс-служба областного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Охота

Вечером 10 мая 66-летний и 61-летний мужчины охотились в лесу в Тенькинском районе, в 16 км от поселка Усть-Омчуг. Старший охотник «совершил выстрел с расстояния около 250 м в сторону лесных насаждений, перепутав двигавшегося 61-летнего охотника с медведем».

Раненый мужчина умер по пути в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о других трагических случаях, происходивших во время охоты. В Свердловской области охотник перепутал с лосем автомобиль егеря, который выступал загонщиком. Мужчина выстрелил по машине из карабина и убил егеря.

В Чувашии охотник целился в бобра, но случайно убил своего двоюродного брата. Ему назначили наказание в виде одного года и четырёх месяцев ограничения свободы. В Якутии в мае 2022 года охотник застрелил двоих товарищей в лесной избушке. В этом случае причиной трагедии стала не ошибка, а ссора на фоне употребления спиртных напитков.