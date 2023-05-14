Анкара, , 08:38 — REGNUM В Турции открылись избирательные участки на выборах президента и парламента республики.

Бюллетени на избирательном участке © Денис Соловых/ТАСС

Жители Турции 14 мая выберут президента, которому предстоит править ближайшие пять лет, и 600 депутатов парламента.

Право проголосовать имеют 60,7 млн жителей. Участки будут открыты до 17:00 мск.

Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган является единым кандидатом от правящего «Республиканского альянса», в то время как оппозиционный «Народный альянс» выставил его главного соперника — Кемаля Кылычдароглу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле отвергли заявления о вмешательстве в выборы в Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается в электоральные процессы других государств.

Эрдоган заявил, что Кылычдароглу должно быть стыдно за утверждения о вмешательстве России в президентские выборы.